Tacchinardi: “Scudetto? Juve può giocarsela con l’Inter: loro Lautaro dipendenti”

Ci dice tre motivi per cui questa Juve è da scudetto?

«Prendo spunto dalla vittoria sul Milan, che sono sicuro abbia dato autostima. Primo: Bremer leader come non mai. Secondo: la crescita di Locatelli. Terzo: attacco ricco di alternative. E poi la Juve non gioca le coppe, è un vantaggio non da poco. La ciliegina sulla torta sarebbe l’arrivo di un De Paul in mediana. E allora sì...».