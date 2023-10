Futuro Inter, Zhang ha 4 vie: “Maggio 2024? Errore: ecco quando si saprà tutto”

Sono mesi decisivi per quanto riguarda il futuro dell'Inter: Steven Zhang, che non sarà a Milano per l'assemblea dei soci di oggi, ha pochi mesi per capire cosa fare del club nerazzurro, con una scadenza che è ormai imminente. Scrive in merito La Gazzetta dello Sport: "Il 20 maggio 2024 scadrà il prestito triennale di Oaktree, il fondo californiano che ha in pegno le azioni del club. Zhang ha quattro vie: la prima, restituire al fondo una cifra superiore a 350 milioni, considerando gli interessi maturati. Pista da escludere, però. Le altre possibilità: rifinanziare, che da sempre è la pista preferita; trovare un partner, ovvero un socio che lo affianchi nella gestione del club in attesa di sviluppi futuri; oppure, in definitiva, vendere la società.