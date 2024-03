Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Luca Taidelli , giornalista, ha parlato così in vista di Inter -Napoli di domenica sera: "Può succedere di tutto, che l’Inter abbia voglia di riscattarsi, che sia delusa dall’eliminazione dalla Champions. Certamente è uscita dal doppio confronto fisicamente giù, potrebbe esserci un contraccolpo, ma la rosa è ampia e Inzaghi oltre a ricaricare la squadra a livello morale sarà attento a capire chi ha recuperato e chi meno. In 4 giorni si può recuperare, c’è da capire questa botta come verrà incanalata.

Non mi aspetterei però un’Inter abbattuta anche perché domenica ci sarà lo stimolo del passaggio di consegna dello scudetto. L’Inter ha costruito questa vittoria non sottovalutando nessuno e sono convinto che non sottovaluterà neanche il Napoli. Kvara è tornato su livelli molto simili allo scorso anno, Lobotka pure sta tornando. Dumfries è un giocatore particolare, ha grandi qualità fisiche, ma poca concentrazione sui 90 minuti. A volte perde i tempi di gioco e in fase di spinta ti dà tanto, ma queste sue assenze. Zielinski è un professionista del Napoli e può dare un apporto importante nella squadra azzurra per cui credo che se ci sarà la necessità, Calzona lo metterà in campo davanti ai suoi prossimi tifosi”.