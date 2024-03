"Pensare che l'Inter "debba" conquistare finali in serie significa non aver bene in mente che genere di arsenale abbia a disposizione la concorrenza, una serie di rose costruite con i miliardi (non è per esagerare, si parla veramente di miliardi), a differenza di quella nerazzurra, messa insieme a suon di mercati a costo zero (l'ultimo), se non addirittura in largo attivo (estate 2021 e 2022). Si chiede all’Inter di provare a vincere lo scudetto? Ok, l'Inter non si tira indietro. Si pretende che riesca a conquistare l'Everest del calcio? Allora le si deve garantire almeno un po' di ossigeno".