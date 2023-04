Inter, sprint Tarantino: sorpassato Catellani, sarà lui l’erede di Samaden

L'attuale direttore sportivo del Siena è passato in pole position nella corsa per il ruolo di responsabile del settore giovanile nerazzurro

Sarà Massimo Tarantino il nuovo responsabile del settore giovanile dell'Inter: l'attuale direttore sportivo del Siena pare aver vinto la concorrenza di Andrea Catellani, raccogliendo così la pesante eredità di Roberto Samaden, destinato all'Atalanta. Così scrive Tuttosport: "Dopo 33 anni di Inter, undici dei quali trascorsi come responsabile del settore giovanile, l'orgoglio di aver conquistato 16 scudetti e centrato 22 finali, Roberto Samaden è pronto per una nuova avventura. Dal nerazzurro di Milano, a quello di Bergamo. Il navigato professionista dal primo luglio sarà infatti a tutti gli effetti un dipendente dell'Atalanta, dove ricoprirà il medesimo incarico di queste ultime e gloriose stagioni con la cantera interista.

Su Samaden, che aveva declinato la proposta da parte del club di Viale della Liberazione di rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno per vivere una nuova sfida professionale, era vigile l'interesse anche di alcune squadre di B e Lega Pro, che avrebbero potuto puntare su di lui anche come ds o dt delle prime squadre (vedi Como e Palermo), ma pure della FIGC, particolarmente attenta a chi negli anni ha scoperto talenti come Dimarco, Pinamonti, Faraoni, Duncan, Casadei, Gnonto, Di Gregorio, i fratelli Esposito e i Carboni, tanto per citare alcuni esempi.