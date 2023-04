Sportitalia – Inter, nome nuovo per il dopo Samaden: il prescelto è Tarantino

Ecco il profilo in vantaggio ora per il ruolo di responsabile del settore giovanile dell'Inter secondo Sportitalia

Un nome nuovo in pole position per il dopo Roberto Samaden secondo Sportitalia. Non solo quello di Andrea Catellani, in cima alla lista dell’Inter nelle scorse settimane. Ecco il profilo in vantaggio ora per il ruolo di responsabile del settore giovanile nerazzurro.