Tardelli: “Conte in fuga? Sapete come è fatto. Marotta potrebbe dargli una mano a…”

Marco Tardelli si è concentrato sul futuro di Conte: questo scudetto può aprire un ciclo? O ci saranno dei colpi di scena?

Marco Tardelli ha commentato lo scudetto dell'Inter negli studi della Domenica Sportiva: "Avevo intravisto una squadra compatta fisica. Come quelle che vuole Conte. Conte fa sempre questa guerra con tutti, con la società, con i tifosi e con i giocatori. Quest'anno ci sono state anche delle guerre interne. Tipo Eriksen, che l'ha guidato Conte e poi l'ha fatto uscire. Mi è piaciuto questo ragazzo, non ha mai fatto una polemica. Fino alla fine. Poi è riuscito a integrarsi in questo gruppo. Credo che Conte sia il vero condottiero, il principale personaggio della vittoria dello scudetto e poi Lukaku. Conte in fuga? Potrebbe essere iniziato un ciclo, ma sai come è fatto. Ogni tanto succede qualcosa e se ne va. Al tavolo con la società si capirà se se ne andrà o meno. Marotta potrebbe dargli una grossa mano, è lui che lo ha cercato. Ci sono delle voci che girano in Inghilterra ma non credo che Marotta lo lasci andare".