Tardelli: “Inter attrezzata, gioca serena più di tutti. E’ come se in estate…”

Le parole dell'ex calciatore: "E' attrezzata l'Inter, come lo sono Milan e Napoli. Dopodiché vediamo cosa succederà alla Juve"

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Marco Tardelli , ex calciatore, ha parlato così del momento della Juventus e dell'Inter, per poi soffermarsi sulla corsa scudetto.

«Una bella crisi! Non si riesce a capire che cosa sia la Juventus oggi».

«Allegri ha trovato la squadra che c'era, non l'ha fatta lui. Adesso sta lavorando e dovrà essere bravo a farsi capire dai giocatori».

Il vuoto lasciato da Cristiano Ronaldo però pesa come un macigno.

«Mancano i suoi quaranta gol, ma non solo. Mancano anche il centrocampo, qualcuno in difesa e molta personalità: quella che aveva Ronaldo, che con i suoi gol nascondeva i problemi».

Problemi che non sembra avere la nuova Inter: la squadra di Simone Inzaghi è attrezzata per rivincere lo scudetto?

« E' attrezzata l'Inter , come lo sono Milan e Napoli. Dopodiché vediamo cosa succederà alla Juve».

«Gioca più serena di tutti: è questa la cosa che mi piace di più. Nonostante le partenze di Lukaku e Hakimi è come se in estate non ci fosse stato uno stop: segno che la società ha lavorato bene».