Tardelli: “La Juve non mi emoziona più. Ma se Allegri vince Coppa Italia e va in Champions…”

"Normale che quando gli attaccanti non segnano siano arrabbiati. Vale per tutti e anche per Vlahovic. Ma non dite che non esistono più i derby di una volta. Ci sono ancora: le occasioni ci sono state pure sabato scorso. E’ stato un derby sottotono perché le due squadre sono sottotono, ma va detto che il Torino gioca un buon calcio. La Juventus, invece, non mi emoziona più: ma solo perché ho 70 anni… Se Allegri riporta la squadra in Champions e vince la Coppa Italia ha fatto quello che gli è stato chiesto. Poi se basterà per la conferma, bisogna chiederlo ad altri. Io nel consiglio di amministrazione c’ero una volta". Intanto in "casa Juve" è scattato il conto alla rovescia per il dentro o fuori di Adrien Rabiot, in scadenza a giugno: "Rabiot è indispensabile per Allegri, il francese ha dimostrato di essere importante. Poi bisognerà vedere chi ci sarà in panchina".