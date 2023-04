Tardelli: “Una tra Inter e Milan in finale di Champions è un successo. Serie A ancora valida”

«Non mi stupiscono gli exploit in Europa di Milan, Inter, Juve, Roma e Fiorentina: il nostro calcio è ancora molto valido, ma deve puntare di più sui giovani italiani. Piuttosto sorprende che club stranieri con budget superiori si siano fermati prima. Significa che il pallone non è solo soldi, ma anche idee, capacità gestionali... Avere Milan e Inter in semifinale di Champions, con la certezza che una delle due arriverà a Istanbul, è un successo.

E in Europa League spero - e penso - ci siano le possibilità per vedere a Budapest Juve e Roma. I bianconeri, come qualità, hanno qualcosa in più rispetto alle concorrenti. Di scontato, però, non c’è nulla: a partire dalla sfida con il Siviglia. Pure la Fiorentina in Conference può farcela: sarei contento anche per Italiano. La Juve mi sembra quella con più chance di alzare il trofeo. Un tris italiano sarebbe un miracolo, ma in realtà se arrivi in fondo vuol dire che sei stato il più bravo».