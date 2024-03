Intervenuto ai microfoni di Kicker, Igli Tare, ex ds della Lazio, ha parlato così di Simone Inzaghi: "Inzaghi è un modello. Simone ha trascorso 11 anni da calciatore alla Lazio, poi ha lavorato come allenatore nel settore giovanile per sette anni e ad oggi è il più longevo allenatore in Serie A".