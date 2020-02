Tare: “Scudetto? Prematuro parlarne, le cose vanno nel verso giusto. Tutto può cambiare, ma…”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto durante la trasmissione ‘Tiki Taka’ su Italia 1 a margine dell’evento di beneficenza ‘United for the Heart‘.

Incalzato dalle domande dei cronisti sui biancocelesti in lotta per lo scudetto, Tare ha risposto: “Viviamo alla giornata con grande serenità. A inizio stagione l’obiettivo era la Champions ed era ovvio pensare ad una squadra forte. Tante cose stanno andando per il verso giusto. È un lavoro straordinario di Inzaghi ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Vincere è importante ma parlare di altro oltre all’obiettivo Champions, ovvero parlare di scudetto, è prematuro. Tutto può cambiare velocemente quindi andiamo avanti di giornata in giornata. Se poi riusciremo nelle ultime giornate a lottare ancora e ad essere li proveremo a giocarcela. La piazza se lo merita“.