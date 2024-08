Intervenuto ai microfoni di Repubblica, Igli Tare , ex calciatore e oggi dirigente, ha parlato così del prossimo campionato di Serie A: " L’Inter mi sembra ancora molto solida, il Milan farà una stagione importante, perché ha puntato su un allenatore come Fonseca che ha una sua idea chiara di gioco e mi pare che il club stia portando avanti un mercato utile, della Juve ho detto, il Napoli di Conte con un solo impegno a settimana darà fastidio a molti. Oggi è ancora un cantiere, io lo dicevo un mese fa quanto fosse delicata e da risolvere la questione Lukaku – Osimhen. Ma Conte cura anche molto la preparazione atletica, sarà un Napoli tosto".

Sandro Sabatini ha provato a pronosticare la classifica, piazzando l'Inter seconda: "Perché forse tornerà ad avere in testa la Champions League e nelle gambe un anno in più. Inzaghi dispone di una rosa fantastica ma un po’ in là con gli anni. Infortuni e usura sono pericoli di cui tener conto. Downgrade rispetto allo scudetto della seconda stella? Non scherziamo. Ma a sensazione… A sensazione, questo può essere l’anno dell’Atalanta 1a".