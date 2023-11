Taremi, Inter si è già mossa per bloccarlo a zero: pronto un triennale. Se Arnautovic…

Il mercato estivo è terminato da due mesi e alcune squadre guardano già oltre, l'obiettivo è cogliere qualche occasione a gennaio. Marotta e Ausilio sono al lavoro per non farsi trovare impreparati in caso dovesse rendersi necessario un intervento per rinforzare la rosa, soprattutto in attacco. "Ai nerazzurri manca un grande centravanti come alternativa al duo atomico Lautaro-Thuram. In tal senso il nome di Mehdi Taremi calzerebbe alla perfezione", sottolinea il Giornale.