Con la doppietta siglata ieri al Las Palmas, Taremi è salito a 5 reti in tre amichevoli con la maglia dell'Inter. L'ex Porto sta convincendo tutti in allenamento e in partita e si candida a una maglia da titolare e non a un ruolo da comprimario.

"Se Inzaghi poteva ritenersi soddisfatto dell’inserimento di Taremi dopo le due gare con Lugano (doppietta) e Pergolettese, ieri notte non può che essere tornato felice a Milano. L’iraniano si sta dimostrando un acquisto azzeccatissimo - per lo più a parametro zero -, l’attaccante che mancava per non far rimpiangere Lautaro Martinez e Marcus Thuram in caso di raffreddore. Anzi, come già evidenziato nelle analisi dei giorni scorsi, Taremi si appresta a vivere la stagione con uno spirito tutt’altro che da comprimario", analizza Tuttosport.