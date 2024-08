Inzaghi dovrà trovare le alternative per la prima di campionato in casa del Genoa, dove difficilmente l'ex Porto ci sarà.

Ieri la brutta notizia per Taremi: risentimento muscolare alla coscia sinistra e stop di circa 10-15 giorni, secondo quanto riportato da Fcinter1908 . Così ora Inzaghi dovrà trovare le alternative per la prima di campionato in casa del Genoa, dove difficilmente l'ex Porto ci sarà.

"Non si può dire che Mehdi Taremi sia un frequentatore assiduo delle infermerie. Per dire: nelle ultime cinque stagioni dell’iraniano si ricorda un solo infortunio muscolare, stagione 2019-2020. Ecco perché le imprecazioni ieri in casa Inter si ascoltavano forti e chiare. Taremi si è fermato per un problema al bicipite femorale della coscia sinistra. La prossima settimana l’attaccante sarà sottoposto a nuovi esami, il sospetto che si tratti di una elongazione, dunque di una lesione di primo grado, c’è tutto, con conseguente stop di 15 giorni. Traduzione: l’iraniano va considerato a forte rischio per la prima giornata di campionato, sabato 17 agosto a Marassi contro il Genoa", scrive La Gazzetta dello Sport.