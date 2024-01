CdS – Taremi, l’Inter è la sua prima scelta: ecco la sua richiesta di ingaggio

È un'Inter attivissima sul mercato, in particolar modo per quanto riguarda i calciatori in scadenza di contratto: la dirigenza nerazzurra ha già individuato diversi nomi interessanti che potrebbero arrivare a Milano in estate a parametro zero. Per la difesa si pensa a Tiago Djaló, a centrocampo il grande obiettivo è Piotr Zielinski, mentre per l'attacco si pensa a Mehdi Taremi. L'iraniano non rinnoverà il suo contratto con il Porto, e vede nell'Inter n'opportunità giusta per la sua carriera.