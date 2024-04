Il Porto ringrazia Mehdi Taremi : i Dragoes, nella ventinovesima giornata del campionato lusitano, rischiano tantissimo in casa contro il Famalicao, vanno sotto due volte, ma alla fine pareggiano 2-2 grazie a un gol nel finale dell'attaccante iraniano, promesso sposo dell'Inter, entrato in campo nella ripresa.

Una rete che sa tanto di liberazione per Taremi, che sta vivendo una stagione decisamente al di sotto dei suoi standard: l'ultimo gol dell'iraniano risaliva al 23 dicembre in Coppa di Portogallo, mentre l'ultimo centro in campionato risaliva addirittura a più di 4 mesi fa, al 2 dicembre 2023, anche in quell'occasione contro il Famalicao.