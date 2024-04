Secondo gol consecutivo per l'attaccante iraniano, schierato dal primo minuto nel match contro il Vitoria Guimaraes

Secondo gol consecutivo per Mehdi Taremi che, dopo il gol contro il Famalicao in campionato , si è ripetuto questa sera contro il Vitoria Guimaraes nella semifinale di ritorno di Coppa del Portogallo.

L'attaccante iraniano, in campo per la prima volta da titolare dopo quasi 4 mesi (l'ultima partita giocata dal primo minuto risaliva al 29 dicembre 2023), ha segnato la rete del momenteneo 1-1 trasformando un calcio di rigore al 26'. I Dragoes hanno poi completato la rimonta vincendo 3-1 e qualificandosi per la finale, dove affronteranno lo Sporting Lisbona.