Serie A, nasce il “Barone team”: task force per stadi nuovi in Italia. C’è anche l’Inter

Una ‘lobby’, nel senso positivo del termine, per accelerare il percorso di costruzione di stadi nuovi e moderni in Italia, facendo pressione sulla politica. Come riportato dal Corriere dello Sport, giovedì in assemblea di Lega il presidente Dal Pino ha proposto a Joe Barone, dg della Fiorentina, di dare vita a una task force volta a dotare l’Italia di impianti di nuova generazione. Con la presenza anche dell’Inter:

“Giovedì, durante la teleconferenza tra società e Lega, il presidente Paolo Dal Pino ha preso l’iniziativa e chiesto a Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, se volesse guidare una speciale task-force: quella per dotare l’Italia di stadi nuovi, impianti moderni e internazionali. Così è nato il “Barone team” che dovrà sfondare il muro della politica per dotare l’Italia di nuovi impianti. Fiorentina, Milan, Inter, Bologna e Roma dovrebbero avviare insieme una “lobbing” ufficiale, una pressione sulla politica perché si muova“.

(Fonte: Corriere dello Sport)