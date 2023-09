Taveri: “Inter meglio del Milan in difesa e con più alternative in mezzo. L’attacco…”

Mino Taveri, nel corso del tg di SportMediaset di oggi, ha messo a confronto le rose di Inter e Milan a circa una settimana dal derby in programma al rientro dalla pausa per la nazionale. Questo il suo raffronto: "L'impatto di Sommer è stato importante, c'è attesa per Pavard e per il rientro di Acerbi. Dall'altra parte non ci sarà Tomori, che è un punto fermo della difesa, per cui c'è da capire come la gestirà Pioli. L'Inter ha anche preso zero gol, per cui merita mezzo voto in più nel reparto arretrato.