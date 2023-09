Inter, Thuram e Dumfries sugli scudi: Inzaghi ha gli assi nella manica per il Milan

Anche dal fluidificante olandese arrivano buone notizie per Simone Inzaghi: "Dumfries è partito con il piede sull’acceleratore, lasciandosi alle spalle quelle incertezze e quelle disattenzioni che avevano segnato la scorsa annata. Adesso il treno di Rotterdam corre a velocità sostenuta e lo si è visto anche in nazionale, con cui ha firmato una delle migliori in prestazioni in assoluto solcando la corsia destra per 85’. Per l’Inter è adesso una preziosa arma in più che, oltre a spaventare il Milan, consegna finalmente delle certezze a Inzaghi sulla quella fascia destra che la scorsa stagione aveva traballato in più di un’occasione".