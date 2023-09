Deschamps: “Thuram è un attaccante completo, mi offre diverse soluzioni. All’Inter…”

Sono giorni da ricordare per Marcus Thuram . Primo gol con la maglia dell'Inter e primo gol con la maglia della nazionale. In conferenza stampa il c.t. della Francia, Didier Deschamps, si coccolo il suo attaccante: "Non ha avuto molto tempo, ma è riuscito comunque a segnare".

"Era arrabbiato anche con sé stesso perché avrebbe potuto segnare di più. Ma non mi preoccupa questa cosa. Per Marcus è un bene per lui. Marcus mi offre anche diverse opzioni. Marcus ha la capacità di essere un giocatore di supporto. All'Inter gioca perfettamente in coppia con un altro attaccante, giocare anche da esterno. Ha la capacità di segnare gol. È un attaccante completo".