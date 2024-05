Tebas: “Mbappé giocherà al Real Madrid la prossima stagione. È uno dei migliori al mondo”

La conferma del passaggio al club spagnolo del campione francese arriva dal presidente della Liga Javier Tebas che in un'intervista all'argentino Olé

Tebas ha anche aggiunto la durata del sodalizio con le merengues di Carlo Ancelotti: Mbappè ha vinto tantissimo, ma in bacheca manca la Champions: "Se ha firmato un contratto quinquennale, ha cinque stagioni per riuscirci" ha sottolineato Tebas. "È uno dei migliori giocatori al mondo - ha aggiunto -. Ma ci sono anche Vinicius e Bellingham, il Real avrà una grande squadra. Naturalmente, questo non garantisce la vittoria del campionato".