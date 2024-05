Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Tuttosport, Javier Tebas , presidente della Liga, ha parlato così del Mondiale per Club , format a cui non è favorevole: «No! Non lo so. Hanno approvato un calendario, lo hanno piazzato senza chiedere ai campionati nazionali, tutte le leghe devono ridurre i loro calendari o complicarli. Vorrei ricordare che nelle leghe europee, contando solo i professionisti, ci sono 60 mila giocatori, poi contate gli allenatori e tutte le persone che lavorano direttamente o indirettamente e... ecco, si capisce chi viene danneggiato.

Questi attacchi danneggiano, per esempio, il calcio italiano: speriamo che cambi questa dinamica, io sono contro l’essenza del Mondiale del club. E vi chiedo: quanto denaro genererà questo per le leghe nazionali? Pochissimo. Leggo che l’80% degli introiti andrà ai club, il che significa che di quella cifra il 70% andrà nelle tasche dei giocatori, quindi andrà in Ferrari, in Lamborghini, in yacht o in resort di lusso, perché si tratta di giocatori di élite che sono già ricchissimi. Insomma non si generano risorse per il calcio in generale, si generano problemi e povertà. Ci guadagna solo l’industria del lusso e distruggerà il calcio meno ricco. Bisogna pensare ai calciatori che guadagnano 2000 euro al mese, ma la Fifa pensa solo all’élite».