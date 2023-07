Ten Hag saluta De Gea: “Uno dei migliori portieri nella storia del club”

David De Gea ha ufficialmente salutato il Manchester United, che settimana prossima chiuderà con l'Inter l'operazione Andre Onana. Anche Erik Ten Hag , tecnico dei Red Devils, ha mandato questo messaggio al portiere spagnolo tramite il sito ufficiale del club: “Ci vogliono grandi qualità e carattere per arrivare al livello di giocare anche solo una partita per il Manchester United. Farlo 545 volte in 12 anni è un risultato speciale, in particolare nel ruolo di portiere dove ogni partita sei sotto i riflettori.

Aver vinto i premi di Giocatore dell'anno secondo i tifosi e i compagni di squadra, ciascuno in quattro occasioni, dimostra il livello delle sue prestazioni e sarà sempre ricordato come uno dei migliori portieri nella storia del club. Sono personalmente grato per le 25 reti inviolate che ha contribuito a fornire la scorsa stagione e per il suo contributo complessivo in campo durante il mio primo anno al club. Tutti i giocatori e lo staff gli inviano i nostri migliori auguri per la prossima fase della sua carriera”.