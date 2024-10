La Nazionale di Deschamps si è allenata in vista della gara del 10 ottobre con Israele e l'interista ha fatto terapie dopo la botta subita col Torino. Domani la partenza per Budapest

Nella gara col Torino ha segnato una tripletta, ma il fallo che è costato il rosso a Maripan gli ha dato qualche problema alla caviglia. Lo aveva ammesso Marcus Thuram a fine della partita e lo aveva spiegato anche Inzaghi: «Ha preso una botta, aveva sangue sulla caviglia». Il giocatore, convocato dalla Nazionale francese, è arrivato come da richiesta di Deschampsa Clairefontaine lunedì mattina ma non sono stati necessari esami ulteriori per approfondire l'entità dell'infortunio. Evidentemente è una botta che lo staff medico della Nazionale francese ritiene di poter smaltire con qualche seduta di fisioterapia. Ecco perché, da quanto scrive il giornale francese l'Equipe, Marcus oggi non si è allenato con il resto del gruppo.