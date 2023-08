Ternana, Corrado titolare in Coppa Italia: l’Inter sceglie, 3 i club interessati

L'esterno sinistro classe 2000 potrebbe tornare in anticipo in nerazzurro: piace a diverse squadre, situazione in evoluzione

Grande fermento intorno a Niccolò Corrado: l'esterno sinistro classe 2000, prodotto del settore giovanile dell'Inter, si è messo in mostra con la maglia della Ternana, e tra pochi minuti scenderà in campo da titolare nel match di Coppa Italia contro la Salernitana. Proprio le sue brillanti prestazioni con gli umbi hanno attirato l'attenzione di diversi club, in Serie A come in B, e i nerazzurri sono pronti ad anticipare il suo rientro alla base per poi valutare l'opzione migliore.