Sky – Inter, si vuole anticipare il riacquisto di Corrado: ha estimatori in Serie A

Niccolò Corrado può tornare all’Inter prima del previsto. Come riportato da Sky Sport, infatti, i dirigenti nerazzurri vogliono anticipare il riacquisto dalla Ternana del giocatore (inizialmente previsto per giugno 2024). Ragionamenti in corso, Corrado ha estimatori in Serie A e così l’Inter potrebbe riprenderlo subito e prestarlo.

“I nerazzurri vogliono riprenderlo ora dato che interessa a Sassuolo e Genoa. L'esterno sinistro Corrado interessa in Serie A e per questo ci sono contatti con la Ternana per anticipare il suo rientro per poi essere girato nuovamente in prestito”, spiega il sito di Gianluca Di Marzio. 35 presenze per il laterale nella scorsa stagione di Serie B con la maglia della Ternana.