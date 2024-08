"L'Olympique Lyonnais comunica l'arrivo del centrocampista americano Tanner Tessmann, dal Venezia FC, per 5 stagioni, fino al 30 giugno 2029. L'importo del trasferimento ammonta a 6 milioni di euro a cui potrà aggiungersi un ulteriore 10% di percentuale sulla futura rivendita. Formatosi all'FC Dallas, dove ha iniziato la sua carriera professionale in MLS, Tanner Tessmann ha rapidamente attraversato l'Atlantico per unirsi al Venezia nella Serie A italiana. Autore di 23 partite nel primo anno, il centrocampista americano si è confermato nelle due stagioni successive, giocando altre 76 partite e rivelandosi decisivo con 10 gol e 5 assist al suo attivo"