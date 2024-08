Possibile svolta inaspettata per il futuro di Tanner Tessmann in casa Venezia. Lo statunitense, trattato a lungo anche dall'Inter, non ha trovato ancora squadra ed è stato messo fuori rosa, ma potrebbe essere reintegrato. Lo riporta La Nuova: "Un’ipotesi che prende sempre più considerazione alla fine del calciomercato e paventata perché, dopo essere stato un passo prima dall’Inter e poi dalla Fiorentina, è rimasto a Venezia e li rischia di restare, nonostante i tanti interessamenti da parte di squadre di buon livello come Como, Parma e sottotraccia anche il Torino. La questione commissioni degli agenti del calciatore classe 2001 ha bloccato l’affare con la Viola e lo stesso giocatore ora è fuori rosa, in attesa di capire quale sarà il suo futuro.

In questi giorni Tessmann era nel quartiere generale del club e si è allenato con i calciatori fuori rosa. In caso dovesse rimanere in laguna, lo stesso giocatore sarà rivalutato dal club. Anche perché è considerato uno dei principali asset da parte della proprietà veneziana, intenzionati a non perdere completamente il valore del calciatore: quindi ci sarà un rinnovo di contratto triennale considerando che in scadenza 2025. Nelle ultime ore per il giocatore dalla Turchia sono arrivati dei forti rumors che volevano il Fenerbahçe di Mourinho alla ricerca di rinforzi per la mediana e il nome fatto era quello proprio dello statunitense e capitano dell’Olimpica Usa a Parigi 2024. Voci prontamente smentite dalla società.confermato che al momento il giocatore non ha alcuna richiesta".