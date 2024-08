Tanner Tessmann sta per diventare un nuovo giocatore del Lione. A riportarlo è l'edizione online de l'Equipe

"Mentre l'OL affronterà il Monaco questo sabato pomeriggio (17), la dirigenza del Lione ha raggiunto in mattinata un accordo con il Venezia per il trasferimento di Tanner Tessmann (22)", si legge sul quotidiano francese. Affare da 6 mln di euro per il Lione, con il calciatore che è già stato autorizzato a viaggiare verso la Francia dal club veneto.