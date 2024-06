Nel ritiro della Francia, a Paderborn, Theo Hernandez ha parlato in conferenza stampa toccando diversi argomenti

Nel ritiro della Francia, a Paderborn, Theo Hernandez ha parlato in conferenza stampa. Il giocatore, parlando del suo futuro, ha lasciato la porta aperta a un possibile addio al Milan: "Sono concentrato sull’Europeo. Se resterò o meno al Milan, lo vedremo più avanti. Ritorno in Spagna? Al momento non ci penso ancora".