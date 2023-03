Thiago Motta: “Arnautovic arrabbiato? Sta giocando chi merita”

Il Bologna ha fermato la Lazio sullo 0-0 al Dall'Ara. A fine gara, Thiago Motta ha parlato della partita dei suoi e si è soffermato anche sull'impiego dell'ex Inter Arnautovic. «Non so se fosse arrabbiato perché non ha giocato, non ho visto cos'ha fatto al fischio finale. In questo momento si meritano di giocare altri giocatori come Barrow e Zirkzee. Adesso pensiamo alla prossima partita per capire chi giocherà dall'inizio e chi subentrerà. In questo momento si sta lavorando bene, chi ha giocato si merita di giocare. Per questo stiamo facendo queste scelte», ha sottolineato.