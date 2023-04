Thiago Motta: “Derby in CL? Bello per l’Italia e sono felice anche io”. E gli scappa un sorriso

Un sorriso quando gli hanno detto in diretta che si immagina per chi farà il tifo in semifinale di Champions. Nella partita tra Milan e Inter Thiago Motta dovrebbe tifare per i colori nerazzurri, che sono stati i suoi in passato e quella coppa gliel'hanno regalata. E lui l'ha regalata all'Inter. C'era anche l'allenatore del Bologna tra gli uomini che nel 2010, con Mourinho a comandare il battaglione, hanno vinto la Coppa che i nerazzurri sono tornati a sognare dopo 13 anni.

«Quanto sarà bello vivere il derby d'Europa? Credo sia bello per tutti, per tutto il calcio italiano. Perché non ci sarà solo il derby di Milano ma abbiamo anche le altre squadre ancora in corsa per l'Europa, la Juve, la Fiorentina e la Roma. Fa bene al nostro campionato e allora sono felice anche io», ha detto a Skysport il tecnico quando gli hanno chiesto del prossimo derby di Milano. E quel sorriso a fine intervista su quella frase 'immaginiamo per chi farà il tifo' dice tutto e apre ai bei ricordi.