"Cinque vittorie in altrettante partite a febbraio hanno proiettato il Bologna in piena corsa Champions, garantendo a Thiago Motta, per la terza volta in carriera, il premio di miglior allenatore del mese - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Sotto la sua guida i rossoblù stanno esprimendo un gioco di qualità riconosciuto unanimemente, con trame d'attacco di alto livello e una fase difensiva che coinvolge tutto il collettivo. Il quarto posto in classifica in solitaria testimonia il percorso di costante crescita intrapreso dal mister dei felsinei e da tutta la Società in questi ultimi anni".