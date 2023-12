Bologna, Thiago Motta: “Vincere così non è mai facile, noi bravi contro l’Inter”

L'allenatore degli emiliani è tornato sul successo per 2-1 negli ottavi di Coppa Italia contro i nerazzurri

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Atalanta, l’allenatore del Bologna Thiago Motta è tornato sul successo contro l’Inter ai tempi supplementari in Coppa Italia.

"Ci ha dato un arricchimento in più perché giocare una partita così davanti a tantissimi nostri tifosi è qualcosa che non si vedeva da un po'. I ragazzi sono stati bravi a trasmettere qualcosa a queste persone che hanno deciso di seguirci fino a Milano. Vincere una partita così non è mai facile ma siamo stati bravi. Ora testa all'Atalanta".