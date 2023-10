TMW – Thiago Motta-Bologna, la verità sul rinnovo: “Le sue esigenze…”

“Le otto partite consecutive senza perdere sono un'ulteriore riprova di un tecnico in grande crescita, con il Bologna che vorrebbe fare di tutto per trattenerlo. Non è una questione solamente di soldi o di durata del contratto, Thiago Motta vuole delle rassicurazioni anche dal punto di vista del progetto e del mercato. Questo perché in estate c'era stata l'intenzione, da parte del club, di chiudere un calciomercato a segno positivo - come quello scorso - ma dopo il nono posto in campionato dell'anno scorso, Thiago Motta non vuole fare un passo del gambero e tornare indietro.