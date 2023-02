Thiago Motta: “La vittoria più bella da allenatore, contro una grande squadra”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha commentato ai microfoni di DAZN il successo ottenuto contro l'Inter: "È la vittoria più bella perchè è l'ultima. Dobbiamo cercare di fare del nostro meglio e pensare già alla prossima. Cosa mi rende più orgoglioso? Tutto. L'equilibrio, gestire bene i momenti, abbiamo affrontato una grande squadra. Abbiamo fatto tutti una bellissima partita: i ragazzi in campo, ma anche la nostra gente. I ragazzi si sentono fiduciosi, noi da fuori ci divertiamo a vederli giocare insieme, capiscono i momenti. Penso sia molto importante il sorriso, ma senza l'impegno non è possibile, e questi ragazzi stanno lavorando molto bene tutti i giorni. Avere questa disponibilità è bellissimo per lo staff, stiamo lavorando per metterli nelle migliori condizioni e questa è la strada giusta. La gara di andata? Tutte le partite sono diverse: a San Siro avevamo iniziato bene, poi dopo un episodio abbiamo perso il filo. Oggi siamo rimasti in campo fino alla fine, abbiamo anche avuto dei momenti di difficoltà contro una grande squadra, abbiamo affrontato ogni momento come gruppo, sfruttando i momenti in cui avevamo la palla.