Ufficiale: incontro Thohir-Infantino, la FIFA toglie i Mondiali U20 all’Indonesia

Il Mondiale di calcio Under 20, in programma dal 20 maggio all'11 giugno, non si disputerà più in Indonesia: la FIFA, infatti, ha deciso di togliere al Paese asiatico l'organizzazione del torneo, e a breve dovrebbe annunciare la nuova sede. A nulla è servito l'incontro tra Gianni Infantino, presidente della FIFA. ed Erick Thohir, presidente della Federcalcio indonesiana (nonchè ex proprietario dell'Inter).