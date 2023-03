Thohir: “L’Inter mi manca tantissimo. Ricomprarla? Non ci penso: ecco perché”

Le parole dell'ex presidente dell'Inter: "Abbiamo appena vinto contro il Porto in Champions League: una bella prestazione"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Erick Thohir, ex presidente dell'Inter, presente al Lago Toba, sede della prima gara del Mondiale F1H2O, ha parlato così del momento dei nerazzurri e non solo: "Inzaghi? Mi piace molto il suo lavoro, mi è piaciuta la vittoria contro il Porto".

Si riparte dall'Indonesia dove è stato nominato presidente della federcalcio indonesiana, qual è il suo progetto?

"Ci sono molti problemi e molte sfide. Ho una missione principale ed è quella di ripulire il calcio in Indonesia, soprattutto dalle partite truccate. Sono ciò contro cui mi batterò e sono convinto che migliorerò tutto il movimento".

Cosa ha imparato dalla sua esperienza in Italia alla guida dell'Inter?

"In Italia il calcio è un piacere e un divertimento per tutta la famiglia che va allo stadio, anche le donne e i bambini, mentre in Indonesia non è così. Dobbiamo cercare di lavorare su questo aspetto per migliorare l’esperienza del calcio indonesiano. Dobbiamo offrire ai tifosi uno spettacolo migliore".

Segue ancora l'Inter?

"Certamente, abbiamo appena vinto contro il Porto in Champions League: una bella prestazione".

Quanto le manca?

"Tantissimo, sempre forza Inter".

Ha mai pensato di ricomprarla?

"Al momento non ho in mente una riacquisizione della squadra perché sono concentrato sugli affari qui in Indonesia. E poi l’Inter è una famiglia e per seguirla devi stare a Milano e al momento devo pensare al mio Paese. Adesso continuo a supportare l’Inter solamente da tifoso".

Le piace Simone Inzaghi?

"È un bravo allenatore e mi piace molto il suo gioci, sta facendo un grande lavoro negli ultimi due anni".

Ha ancora contatti con Moratti? E con Zhang?

"Purtroppo no, è da un po' che non ci sentiamo. Ci scambiamo gli auguri di compleanno e basta. In compenso durante il Mondiale ho incontrato diversi ex giocatori interisti come Sneijder e Materazzi ed è stato molto bello".

Poi sguardo alla telecamera e "Sempre forza Inter". Perché il primo amore non si scorda mai.