Se in Via Aldo Rossi avevano reputato troppi gli 8 milioni di commissione voluti dagli agenti del calciatore, in Viale della Liberazione invece avevano ritenuto evidentemente ragionevoli tali richieste, con la convinzione che il ragazzo sarebbe potuto diventare il partner perfetto di capitan Lautaro. Così è stato, tanto che oggi, oltre ovviamente alla soddisfazione di aver messo sotto contratto un top player di livello assoluto, aleggia anche il pensiero che da Parigi possano pensare di pagare quest'estate la clausola di rescissione da 95 milioni di euro del giocatore. Certo, Thuram a Milano sta benissimo, in 31 partite di A ha segnato 12 gol, diventando presto un idolo dei suoi tifosi, per cui ci sarà tempo per stabilire con certezza il suo prossimo futuro. Inutile dire che Inzaghi e tutto il mondo nerazzurro sono comunque già pronti a puntare su di lui anche per la prossima stagione".

"Discorso che fondamentalmente vale anche per Acerbi, autore del gol dell'1-0 che ieri ha aperto la gloriosa serata nerazzurra. Proprio lui, che da giovane tifava Milan, ieri, da colonna della difesa dell'Inter – e da interista – ha trovato la zuccata vincente per il suo terzo centro in campionato. Tra l'altro la marcatura dell'ex Sassuolo è arrivata proprio in quella porta dove prima dell'ultima sosta per le nazionali Acerbi era passato agli onori della cronaca per i presunti insulti razzisti a Juan Jesus.

Dopo aver lasciato il ritiro della nazionale, la successiva linea difensiva specificata ai giornalisti presenti alla stazione centrale e poi davanti al giudice sportivo, ecco che Ace ha lavorato a testa bassa, con i risultati che si sono evidenziati sul verde. Trascorsa la bufera e dimostrato di poter essere ancora centrale – in tutti i sensi – nel progetto nerazzurro, chissà che in estate il suo procuratore Pastorello non trovi l'accordo per prolungare il contratto in scadenza nel 2025".

