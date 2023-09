Thuram miglior assist man della Serie A: già 4 nelle prime 7 partite con l’Inter

L'attaccante francese si sta mettendo in luce anche per il grande lavoro di qualità al servizio dei compagni

Oltre ai gol segnati contro la Fiorentina e nel derby contro il Milan, l'impatto di Marcus Thuram si sta facendo sentire in tanti altri modi. L'attaccante francese dell'Inter sta ricevendo applausi per il grande lavoro al servizio della squadra, oltre che per la sua propensione all'assist.

Come evidenziato da Opta, il numero 9 nerazzurro ha già messo a referto 4 assist nelle prime 7 giornate di Serie A: "Marcus Thuram è il giocatore che ha servito più assist in questo campionato (4); inoltre il francese è il primo giocatore in grado di fornire 4 passaggi vincenti nelle prime 7 presenze con l'Inter in Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05). Generoso".