Serata con tanti giocatori dell'Inter protagonisti con le loro Nazionali. Nel girone dell'Italia, in Nations League, c'è anche la Francia (battuta nella prima partita del torneo dagli uomini di Spalletti) di Deschamps che questa sera ha battuto la Francia due a zero con le reti di Muani e Dembelé. Marcus Thuram, attaccante nerazzurro, in campo dal primo minuto, è stato sostituito al 67esimo da Barcola.

In campo c'era anche la Turchia di Calhanoglu. Vittoria per tre a uno contro l'Islanda con una tripletta di Akturkoglu. Il centrocampista nerazzurro ha giocato da titolare ma solo nei primi quarantacinque minuti. Arnautovic, in campo dal 78esimo minuto nella gara persa per due a uno contro la Norvegia a Oslo.