L'idea dell'Inter in vista della prossima stagione è molto chiara: mantenere l'ossatura della squadra che ha appena vinto lo scudetto. È questa la prima richiesta di Simone Inzaghi, e la dirigenza nerazzurra sta già lavorando in questa direzione. La situazione appare diversa rispetto a un anno fa, quando erano già previste alcune cessioni dolorose.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "La prima richiesta di Inzaghi nel vertice di mercato che andrà in scena presto, forse già la prossima settimana, sarà la permanenza dei big, del gruppo portante della rosa. L'intenzione dei dirigenti va in questa direzione, non ci sono discorsi o trattative avviate in uscita, come invece un anno fa accadde per Onana e Brozovic.