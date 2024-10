"Non puoi mandarlo via dopo quattro giornate - aggiunge Ranieri - Per cosa? Allora vuol dire che hai sbagliato la programmazione prima. Alla Roma manca una figura di riferimento. Non si possono colpevolizzare i Friedkin fino in fondo, perché ci hanno messo tanti soldi. Ma stanno dimostrando che solo i soldi non bastano. Manca ancora qualcosa in una società in cui un punto di riferimento è molto importante. Roma è una piazza molto particolare: i tifosi vanno coccolati, aiutati, sospinti. Così invece sembra che ci sia freddezza. Ritorno in panchina? Non lo so, non lo so...la voglia è tanta. Vediamo, siamo alla finestra".