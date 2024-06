In Francia – Thuram, il lavoratore ombra. Ha reso tutto facile a Mbappé

In Francia sono tornati sull'amichevole contro il Lussemburgo parlando della prestazione di Marcus Thuram , attaccante dell'Inter, accanto a Mbappé (appena passato dal PSG al Real). La Nazionale di Deschamps ha vinto tre a zero e i media francesi si sono soffermati sulla prestazione dell'interista. In particolare "ouest-france" ha parlato di 'lavoratore ombra" riferendosi al giocatore.

"La Nazionale ha vinto facilmente mercoledì scorso, nella prima amichevole in vista di Euro 2024. Lo ha fatto grazie a Mbappé, autore di un gol e due assist, che ha beneficiato di una certa libertà grazie in particolare al suo compagno d'attacco, Thuram. Se l'attaccante del Real è stato così bravo lo deve proprio al compagno. Allineato in posizione centrale, il giocatore - campione d'Italia con l'Inter - ha avuto tantissimi scambi con il suo capitano. Al punto da abbondare spesso la sua posizione per moltiplicare le sue corse a sinistra e sollevare così Mbappé dalle operazioni difensive", hanno scritto del giocatore nerazzurro.