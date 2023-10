Thuram, impatto da urlo: in due mesi spazzato via il ricordo di Lukaku. Rispetto al belga…

Diventare il beniamino dei tifosi in poco tempo. È quello che ha fatto Marcus Thuram che con impegno e dedizione ha conquistato i tifosi nerazzurri nel giro di pochi mesi. "Ci ha messo meno di due mesi per spazzare via il ricordo di RomeluLukaku e diventare un simbolo per i tifosi nerazzurri, che l'hanno eletto immediatamente a loro beniamino".