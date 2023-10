L’Inter non sceglie: lotta per scudetto e altra Istanbul. Cinque motivi per crederci

Non come l'anno scorso, ma meglio. Perché se da un lato l'Inter non sembra voler rinunciare a sognare in campo internazionale, dall'altro è fermamente convinta di dover fare la voce grossa in campionato. Per questo i nerazzurri hanno alzato prepotentemente l'asticella. Della strategia del club ha parlato anche la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: "L'Inter non sceglie. Non vuole farlo, sente di poter riempire il calendario di impegni e di gioie, di fatiche e di sorrisi. E di notti d’oro, come quella col Benfica. Il secondo tempo di San Siro ha regalato una convinzione.