Come ricorda tuttomercatoweb.com, l'ex Borussia Monchengladbach sarà a bilancio per 6,4 milioni, e tutto quanto eventualmente arriverà in più rappresenterebbe una plusvalenza. L'Inter, come dimostrato in passato con altre colonne della squadra, non metterebbe un veto alla sua cessione, a patto che arrivi un'offerta irrinunciabile, tra i 70 e i 75 milioni di euro. Senza dimenticare che Thuram ha una clausola rescissoria da 95 milioni: se qualcuno arrivasse a quella cifra non ci sarebbe neanche da trattare.